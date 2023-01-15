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Циганков, який втік з "Динамо", не повернувся до Києва через ризик стати невиїзним

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Віктор Циганков Новина оновлена 15 січня 2023, 09:48
Віктор Циганков. Фото ФК Динамо (Київ)

Під час дії воєнного стану не всі футболісти можуть вільно перетинати кордон

Вінгер київського "Динамо" та збірної України Віктор Циганков не повертався додому через ризик не виїхати з країни у майбутньому. Футболіст вирішив усі питання з "Жироною" і лише тепер приєднається до Біло-Синіх.

Про це на своєму telegram-каналі розповів журналіст Ігор Бурбас, який розповів про деталі майбутнього переходу півзахисника "Динамо" до "Жирони". За інформацією джерела, Віктор перебував в Іспанії близько місяця, щоб закрити всі питання трансферу в січні.

"Циганков прагнув закрити питання в січні. У футболіста були дедлайни, і він не міг чекати лютого. Давався взнаки тиск нинішнього клубу. І йому дуже потрібно було визначитися з майбутнім до початку зборів "Динамо".

Важливим в цій історії для Віктора також було не повертатись в Київ до підписання попереднього контракту з новим клубом. Оскільки був ризик не виїхати з країни без підписання нової угоди з "Динамо". Саме тому лідера не було на медогляді команди", – написав Бурбас.

Нагадаємо, українець уже пройшов медогляд у "Жироні" та підписав контракт на 4 роки. 16 січня про трансфер оголосять офіційно. Циганков зможе виступати за іспанський клуб із літа 2023 року, коли у нього закінчиться угода з "Динамо". Гравець залишить Біло-синіх безкоштовно на правах вільного агента. Без чинного контракту із клубом вищої ліги футболіст не зміг би перетнути кордон України.

Циганков усю кар’єру провів у стані "Біло-синіх". На його рахунку 236 матчів, 94 голи та 64 асисти за "Динамо".

Раніше повідомлялося, що "Динамо" запросило на роботу Шовковського.

Нагадаємо, київський клуб заробив у 6 разів менше "Шахтаря" у поточному розіграші єврокубків.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Жирона #Віктор Циганков