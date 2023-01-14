Суркіс втратив мільйони: головна зірка "Динамо" піде безкоштовно

"Динамо" упустило можливість продати Віктора Циганкова

Віктор Циганков, вінгер збірної України та київського "Динамо", куди нещодавно повернувся Олександр Шовковський, піде з клубу вільним агентом до іспанської "Жирони".

Про це повідомляє "Бомбардир" на своєму telegram-каналі. За інформацією джерела, кияни не отримають гроші за перехід футболіста, адже трансфер відбудеться вже після закінчення контракту Віктора із "Біло-синіми".

Циганков пройшов медогляд у "Жироні" та підписав 4-річний контракт з іспанським клубом, який входить до родини клубів "Сіті Груп" разом з "Ман Сіті", "Труа", "Палермо", "Нью-Йорком" та іншими. 25-річний українець приєднається до нової команди на правах вільного агента влітку 2023 року.

"Віктор Циганков вже у Жироні!

Він вже пройшов медогляд! І підписав угоду на 4 роки.

В понеділок офіційно оголосять про підписання контракту з літа 2023. (Як вільний агент).

А ці пів року Віктор проведе в київському Динамо.

Нагадаю, що Жирона входить в родину клубів Сіті груп разом з Ман Сіті, Труа, Палермо, Нью Йорк Сіті та іншими клубами", — йдеться у повідомленні "Бомбардира".

Циганков усю кар’єру провів у "Динамо". У поточному сезоні Віктор зіграв 28 матчів, у яких відзначився 10 голами та 6 асистами. Transfermarkt оцінює українця у 22 млн євро. Президент "Динамо" Ігор Суркіс, напевно, кусає лікті у зв'язку з цим переходом футболіста.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" змінило клубні кольори після звільнення Херсона. До речі, один із гравців Біло-синіх поділився сімейною історією зі звільненого обласного центру.