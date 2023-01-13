"Большой талант!": "Шахтер" провернул первый трансфер в новом году (видео)
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Футболист играет на позиции Дарио Срны
В пятницу, 13 января, в Турции состоялась презентация первого зимнего новичка "Шахтера" Георгия Гочолейшвили. Трансфер состоялся на фоне проигранного Горняками дела против ФИФА.
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба. 21-летний Гочолейшвили будет играть в "Шахтере" под номером 13, контракт правого защитника с командой рассчитан на 5 лет.
Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна вручил грузинскому защитнику именную футболку, а также назвал футболиста "большим талантом". Георгий уже успел дать первый комментарий в новом клубе.
"Знаю, что "Шахтер" – очень амбициозная команда, которая играет в Лиге чемпионов и всегда ставит себе самые высокие цели. Хочу стать частью этой команды и добиться с "Шахтером" больших успехов", — заявил Гочолейшвили.
Для Гочолейшвили "Шахтер" стал вторым клубом на профессиональной арене. Ранее защитник выступал за ФК "Сабуртало", с которым он выигрывал Кубок Грузии. Кроме того, футболист сыграл 1 матч за национальную команду. В текущем сезоне Георгий провел 7 матчей на высшем уровне, голевыми действиями не отмечался.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" заинтересован в подписании вратаря сборной Украины. Напомним, "Горняки" до сих пор пытаются продать Михаила Мудрика за рекордную сумму.