"Большой талант!": "Шахтер" провернул первый трансфер в новом году (видео)

Футболист играет на позиции Дарио Срны

В пятницу, 13 января, в Турции состоялась презентация первого зимнего новичка "Шахтера" Георгия Гочолейшвили. Трансфер состоялся на фоне проигранного Горняками дела против ФИФА.

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба. 21-летний Гочолейшвили будет играть в "Шахтере" под номером 13, контракт правого защитника с командой рассчитан на 5 лет.

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна вручил грузинскому защитнику именную футболку, а также назвал футболиста "большим талантом". Георгий уже успел дать первый комментарий в новом клубе.

"Знаю, что "Шахтер" – очень амбициозная команда, которая играет в Лиге чемпионов и всегда ставит себе самые высокие цели. Хочу стать частью этой команды и добиться с "Шахтером" больших успехов", — заявил Гочолейшвили.

Для Гочолейшвили "Шахтер" стал вторым клубом на профессиональной арене. Ранее защитник выступал за ФК "Сабуртало", с которым он выигрывал Кубок Грузии. Кроме того, футболист сыграл 1 матч за национальную команду. В текущем сезоне Георгий провел 7 матчей на высшем уровне, голевыми действиями не отмечался.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" заинтересован в подписании вратаря сборной Украины. Напомним, "Горняки" до сих пор пытаются продать Михаила Мудрика за рекордную сумму.