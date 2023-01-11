Легенда футбола стал в хоккейные ворота клуба НХЛ: что из этого получилось (видео)

Петр Чех провел тренировку с хоккеистами "Чикаго"

Легендарный вратарь лондонского "Челси" и сборной Чехии по футболу Петр Чех воплотил свою давнюю мечту. Принял участие в тренировке клуба Национальной хоккейно лиги "Чикаго Блэкхокс". Ранее мы писали о первом хоккейном матче Чеха.

40-летний Петр вышел на лед во вратарской экипировке и отражал броски профессиональных хоккеистов. А после сейвов получал заслуженные овации.

"Я воплотил в жизнь свою детскую мечту. Мне очень понравилось", — цитирует Чеха Chicago Sun Times.

Петр приехал в Чикаго, чтобы навестить вратаря "Блэкхокс" Петра Мразека. Они дружат уже много лет, хоккеист ранее приезжал в гости к Петру в Лондон. Перед хоккейной тренировкой оба вратаря вышли на футбольное поле. Мразек бил Чеху пенальти и забил два гола после пяти ударов.

Мразек бьет пенальти Чеху

Потом была хоккейная тренировка Петра Чеха с игроками "Чикаго".

Мразек и Чех (справа)

В ноябре прошлого Чех подписал контракт с британским хоккейным клубом "Челмсфорд", представляющим один из низших дивизионов. В текущем сезоне он провел за команду 5 матчей, в которых отражал 90,7% бросков при 3,53 пропущенных шайбах в среднем за игру.

Петр Чех большую часть своей карьеры провел в Англии — 494 матча провел за "Челси" и 139 поединков сыграл за "Арсенал". С "Челси" четыре раза выиграл чемпионат Англии, побеждал в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

За сборную Чехии сыграл 124 матча, выиграл бронзовые медали Евро-2004.

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