Петр Чех провел официальный дебютный матч в хоккее и отразил буллит (Видео)

Новости спорта:Футбольный голкипер мастерски отразил буллит в дебютном хоккейном матче.

Бывший вратарь сборной Чехии, лондонских Челси и Арсенала Петр Чех провел первый матч в хоккее. К слову, у него на шлеме, как раз, изображены эмблемы этих двух команд.

Напомним, чуть ранее 37-летний голкипер закончил футбольную карьеру и начал хоккейную, подписав контракт с английским клубом Гилфорд Феникс.

В дебютном матче против Суиндон Вайлдкэтс Чех стал лучшим игроком!

Он смог отразить буллит соперника, тем самым принеся победу своей команде (3:2).

После матча Петр Чех заявил, что еще одна его мечта осуществилась. Кстати, он играл под 39-м номером.