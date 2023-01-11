Легенда футболу став у хокейні ворота клубу НХЛ: що з цього вийшло (відео)
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Петр Чех провів тренування з хокеїстами "Чикаго"
Легендарний воротар лондонського "Челсі" та збірної Чехії з футболу Петр Чех втілив свою давню мрію. Взяв участь у тренуванні клубу Національної хокейної ліги "Чикаго Блекхокс". Раніше ми писали про перший хокейний матч Чеха.
40-річний Петр вийшов на лід у воротарському екіпіруванні та відбивав кидки професійних хокеїстів. А після сейвів отримував заслужені овації.
"Я втілив у життя свою дитячу мрію. Мені дуже сподобалося", — цитує Чеха Chicago Sun Times.
Петр приїхав до Чикаго, щоб відвідати воротаря "Блекхокс" Петра Мразека. Вони дружать уже багато років, хокеїст раніше приїжджав у гості до Петра у Лондон. Перед хокейним тренуванням обидва воротарі вийшли на футбольне поле. Мразек бив Чеху пенальті та забив два голи після п’яти ударів.
Потім було хокейне тренування Петра Чеха із гравцями "Чикаго".
У листопаді минулого року Чех підписав контракт із британським хокейним клубом "Челмсфорд", який представляє один із нижчих дивізіонів. У поточному сезоні він провів за команду 5 матчів, у яких відбивав 90,7% кидків при 3,53 пропущених шайбах у середньому за гру.
Петр Чех більшу частину своєї кар’єри провів в Англії — 494 матчі провів за "Челсі" та 139 поєдинків зіграв за "Арсенал". З "Челсі" чотири рази виграв чемпіонат Англії, перемагав у Лізі чемпіонів та у Лізі Європи.
За збірну Чехії зіграв 124 матчі, виграв бронзові медалі Євро-2004.
Раніше ми писали, як легендарний футболіст Девід Бекхем тікав через кущі від фанатів.