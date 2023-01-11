Легенда футболу став у хокейні ворота клубу НХЛ: що з цього вийшло (відео)

Петр Чех провів тренування з хокеїстами "Чикаго"

Легендарний воротар лондонського "Челсі" та збірної Чехії з футболу Петр Чех втілив свою давню мрію. Взяв участь у тренуванні клубу Національної хокейної ліги "Чикаго Блекхокс". Раніше ми писали про перший хокейний матч Чеха.

40-річний Петр вийшов на лід у воротарському екіпіруванні та відбивав кидки професійних хокеїстів. А після сейвів отримував заслужені овації.

"Я втілив у життя свою дитячу мрію. Мені дуже сподобалося", — цитує Чеха Chicago Sun Times.

Петр приїхав до Чикаго, щоб відвідати воротаря "Блекхокс" Петра Мразека. Вони дружать уже багато років, хокеїст раніше приїжджав у гості до Петра у Лондон. Перед хокейним тренуванням обидва воротарі вийшли на футбольне поле. Мразек бив Чеху пенальті та забив два голи після п’яти ударів.

Мразек б’є пенальті Чеху

Потім було хокейне тренування Петра Чеха із гравцями "Чикаго".

Мразек і Чех (праворуч)

У листопаді минулого року Чех підписав контракт із британським хокейним клубом "Челмсфорд", який представляє один із нижчих дивізіонів. У поточному сезоні він провів за команду 5 матчів, у яких відбивав 90,7% кидків при 3,53 пропущених шайбах у середньому за гру.

Петр Чех більшу частину своєї кар’єри провів в Англії — 494 матчі провів за "Челсі" та 139 поєдинків зіграв за "Арсенал". З "Челсі" чотири рази виграв чемпіонат Англії, перемагав у Лізі чемпіонів та у Лізі Європи.

За збірну Чехії зіграв 124 матчі, виграв бронзові медалі Євро-2004.

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