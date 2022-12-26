Хокейний "Домінатор" дорікнув НХЛ за підтримку рф

Відомий хокеїст критикує головну хокейну лігу світу

Дворазовий володар Кубка Стенлі, олімпійський чемпіон з хокею Домінік Гашек, якого часто ображають в росії через позицію по війні, вкотре дорікнув провідним спортивним організаціям за допуск росіян до міжнародних змагань.

На думку уславленого хокеїста-воротаря, у такий спосіб спортивні федерації підтримують дії росії в Україні. Додамо, що Домінік у Twitter розкритикував провідну хокейну лігу НХЛ, а також головні світові тенісні організації WTA та ATP.

"У світі є мільйони людей, які засмучені тим, що НХЛ, WTA та ATP продовжують допускати російських спортсменів і тим самим підтримують дії росії в Україні", — написав колишній воротар збірної Чехії.

Раніше Гашек говорив, що підготував лист до НХЛ, WTA та ATP через допуск росіян до змагань. До речі, представники рф виступають у НХЛ без жодних обмежень, а ось російські тенісисти грають на турнірах під егідою ATP та WTA у нейтральному статусі.

Домінік Гашек на прізвисько "Домінатор" виграв 2 Кубки Стенлі в НХЛ разом із "Детройт Ред Уінгз".

Раніше повідомлялося, що у росії хокеїст ключкою нокаутував рефері під час матчу. Нагадаємо, НХЛ перенесла топовий турнір через небажання деяких країн грати з росією.