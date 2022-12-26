Хоккейный "Доминатор" упрекнул НХЛ за поддержку рф

Известный хоккеист критикует главную хоккейную лигу мира

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек, которого нередко оскорбляют в рф из-за позиции по войне, в очередной раз упрекнул ведущие спортивные организации за допуск россиян к международным соревнованиям.

По мнению прославленного хоккеиста-вратаря, таким образом спортивные федерации поддерживают действия россии в Украине. Добавим, что Доминик в Twitter раскритиковал ведущую хоккейную лигу НХЛ, а также главные мировые теннисные организации WTA и ATP.

"В мире есть миллионы людей, которые расстроены тем, что НХЛ, WTA и ATP продолжают допускать российских спортсменов и тем самым поддерживать действия россии в Украине", – написал бывший вратарь сборной Чехии.

Ранее Гашек говорил, что подготовил письмо в НХЛ, WTA и ATP из-за ситуации с участием россиян. К слову, представители рф выступают в НХЛ без каких-либо ограничений, а вот российские теннисисты играют на соревнованиях под эгидой ATP и WTA в нейтральном статусе.

Доминик Гашек по прозвищу "Доминатор" выиграл 2 Кубка Стэнли в НХЛ вместе с "Детройт Ред Уингз".

Ранее сообщалось, что в россии хоккеист клюшкой нокаутировал рефери во время матча. Напомним, НХЛ перенесла топовый турнир из-за нежелания некоторых стран играть с россией.