Чоловік Світоліної розплакався на вечері: що тенісистка приготувала на Різдво (відео)

Спортсменка подала до столу страву, яку приготувала за рецептом із подарованої книги

Зірка українського тенісу Еліна Світоліна зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом живуть, як герої "Зверополіса". Про це пара нещодавно повідомляла у соцмережах. А тепер тенісистка виклала в Instagram не менш кумедне відео.

Еліна приготувала Гаелю вечерю та поцікавилася, чи смачно йому. "Дуже смачно, чесно. Трохи гостра, але дуже смачно", — ледве стримуючи сльози, відповів Гаель і поспішив випити води. Мабуть, спецій українка не пошкодувала.

"Коли ти отримала кулінарну книгу в подарунок на Різдво", — підписала Світоліна відео на своїй сторінці в Instagram.

28-річна Еліна Світоліна — переможниця 16 турнірів WTA. Переможниця Підсумкового чемпіонату WTA 2018 року. Її найкраще досягнення на "Великому шоломі" — півфінали Вімблдону та US Open у 2019 році. На Олімпійських іграх у Токіо-2020 українка виборола бронзову медаль.

У середині жовтня минулого року Світоліна та її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, вперше стали батьками. Еліна народила доньку, яку назвали Скай.

Нещодавно Еліна Світоліна організувала благодійний вечір у Монако. Спортсменка збирала гроші українцям на генератори.

Раніше Світоліна показала, як пара відзначала різдвяні та новорічні свята. А також запостила у соцмережах фотографію доньки у вишиванці.