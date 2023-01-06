Наше завдання організувати зустріч росіян з Богом: тенісист різко відповів путіну

Олександр Долгополов висловився про різдвяне перемир’я

Напередодні російський диктатор володимир путін оголосив на Різдво режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні. Воно, нібито, має тривати з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

У щирість путіна не вірить ніхто. На запропоноване різдвяне перемир’я різко відреагував знаменитий український тенісист Олександр Долгополов, котрий зараз перебуває на передовій.

"Чи можна простити ворога? Бог простить! Наше завдання організувати їхню зустріч", — написав Долгополов у сторіс Instagram.

Олександр Долгополов повернувся до України після початку широкомасштабного вторгнення росії. Він активно допомагав ЗСУ та особисто доставляв необхідне на фронт. Також тенісист пройшов військову підготовку та вирушив воювати на передову.

Як розповідав тенісист англійським журналістам, зараз він служить у військовій розвідці оператором безпілотника. Олександр брав участь у боях на Херсонщині.

Олександр Долгополову 34 роки. За свою кар’єру він виграв чотири турніри АТР, з них три в одиночному розряді. Грав у чвертьфіналі Australian Open та US Open. На корті заробив 7 млн доларів призових.