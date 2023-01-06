Наша задача организовать встречу русских с Богом: теннисист резко ответил путину

Александр Долгополов высказался о рождественском перемирии

Накануне российский диктатор владимир путин объявил на Рождество режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине. Оно, якобы, должно продолжаться с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

В искренность путина не верит никто. На предложенное рождественское перемирие резко отреагировал знаменитый украинский теннисист Александр Долгополов, который сейчас находится на передовой.

"Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача организовать их встречу", — написал Долгополов в сторис Instagram.

Александр Долгополов вернулся в Украину после начала широкомасштабного вторжения рф. Он активно помогал ВСУ и лично доставлял необходимое на фронт. Также теннисист прошел военную подготовку и отправился воевать на передовую.

Как рассказывал теннисист английским журналистам, сейчас он служит в военной разведке оператором беспилотника. Александр принимал участие в боях на Херсонщине.

Александр Долгополову 34 года. За свою карьеру он выиграл четыре турнира АТР, из них три в одиночном разряде. Играл в четвертьфинале Australian Open и US Open. На корте заработал 7 млн долларов призовых.