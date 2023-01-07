Муж Свитолиной расплакался на ужине: что теннисистка приготовила к Рождеству (видео)

Спортсменка подала к столу блюдо, которое приготовила по рецепту из подаренной книги

Звезда украинского тенниса Элина Свитолина со своим мужем Гаэлем Монфисом живут, как герои "Зверополиса". Об этом пара недавно сообщала в соцсетях. А теперь теннисистка выложила в Instagram не менее смешное видео.

Элина приготовила Гаэлю ужин и поинтересовалась, вкусно ли ему. "Очень вкусно, честно. Немного острая, но очень вкусно", — едва сдерживая слезы ответил Гаэль и поспешил выпить воды. Видать, специй украинка не пожалела.

"Когда ты получила кулинарную книгу в подарок на Рождество", — подписала Свитолина видео на своей странице в Instagram.

28-летняя Элина Свитолина — победительница 16 турниров WTA. Победительница Итогового чемпионата WTA 2018 года. Ее лучшее достижение на "Большом шлеме" — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. На Олимпийских играх в Токио-2020 украинка завоевала бронзовую медаль.

В середине октября прошлого года Свитолина и ее супруг, французский теннисист Гаэль Монфис, впервые стали родителями. Элина родила дочку, которую назвали Скай.

Недавно Элина Свитолина организовала благотворительный вечер в Монако. Спортсменка собирала деньги украинцам на генераторы.

Ранее Свитолина показала, как пара отмечала рождественские и новогодние праздники. А также запостила в соцсетях фотографию дочери в вышиванке.