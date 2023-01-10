Це кришка труни: російський спортсмен чесно сказав про санкції

Михайло Назаричев зізнався, що у фігуристів немає перспектив

Російський фігурист Михайло Назаричев на юніорському чемпіонаті світу-2020 виграв бронзову медаль у парному катанні. Зараз він якраз міг би виступати на дорослих турнірах. Але через санкції сидить удома. Раніше фаворитка путіна майже зам’яла допінг-скандал.

Назаричев чесно висловився про усунення російських спортсменів від міжнародних змагань.

"Це погано. Зараз федерація намагається зробити все можливе, щоби три перші місця в кожній дисципліні не змінили громадянство. Тому вони організовують якісь внутрішні старти, намагаючись компенсувати відсутність міжнародних змагань.

Але глобально сенсу у цьому немає. Так, ти заробиш купу грошей, але ти не залишиш слід у світовому фігурному катанні, не зможеш показати всьому світу свої програми. У плані кар’єрного зростання це все, кришка труни. У плані просто посидіти і заробити гроші — це чудовий варіант", — цитує Назаричева sports.ru.

Нагадаємо, у лютому на Олімпіаді-2022 у Пекіні стало відомо, що Валієва провалила допінг-тест. Через це не відбулася церемонія нагородження за підсумками командного турніру, де Каміла у складі збірної Олімпійського комітету росії здобула перемогу, США посіли друге місце, Японія – третє.