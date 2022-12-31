Танець Венздей проти США: фаворитка путіна майже зам’яла допінг-скандал (відео)

Про допінг росіянки майже забули через відео, що завірусилося

Російська фігуристка Каміла Валієва, яка сподобалася президенту росії володимиру путіну, виступила з показовим номером на чемпіонаті рф в образі Венздей з однойменного серіалу. Через неймовірну популярність шоу відео з фігуристкою з "Сімейки Адамс" завірусилося в мережі, а користувачі нахвалюють росіянку, забувши про її допінг-скандал.

Це викликало невдоволення у багатьох західних фігуристів, які вважають, що не можна захоплюватися "ошуканкою", через яку збірна США досі не отримала нагороду за командний турнір на Олімпіаді-2020 у Токіо. Наприклад, олімпійська чемпіонка Пхенчхана-2018 у команді канадська фігуристка Меган Дюамель розкритикувала в Twitter американське телешоу Today за публікацію, присвячену номеру Валієвої.

"Яка огидна образа для фігуристів США, які поїхали з Олімпіади без медалей. Тому що ця фігуристка та її команда підтримки брехали та шахраювали на шляху до свого успіху. Today, це абсолютно неповажно", — написала Дюамель.

"Дороге шоу Today, будь ласка, приберіть це. Це відверта образа для нашої олімпійської збірної США з фігурного катання", — написала під публікацією чемпіонка світу 1979 року в парному катанні Тай Бабілонія.

Номер Валієвої змусив багатьох забути про допінг росіянки:

Нагадаємо, у лютому на Олімпіаді-2022 у Пекіні стало відомо, що Валієва провалила допінг-тест. Через це не відбулася церемонія нагородження за підсумками командного турніру, де Каміла у складі збірної Олімпійського комітету росії здобула перемогу, США посіли друге місце, Японія – третє.

У квітні путін провів зустріч із російськими олімпійцями, де заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що глава кремля подарував спортсменці шовкову хустку. У США висловили невдоволення близькістю російського диктатора з фігуристкою.