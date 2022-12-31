Танец Уэнздей против США: фаворитка путина почти замяла допинг-скандал (видео)

Про допинг россиянки почти забыли из-за завирусившегося видео

Российская фигуристка Камила Валиева, которая приглянулась президенту рф владимиру путину, выступила с показательным номером на чемпионате россии в образе Уэнздей из одноименного сериала. Из-за невероятной популярности шоу видео с фигуристкой из "Семейки Адамс" завирусилось в сети, а пользователи вовсю нахваливают россиянку, позабыв про ее допинг-скандал.

Это вызвало недовольство у многих западных фигуристов, считающих, что нельзя восторгаться "обманщицей", из-за которой сборная США до сих пор не получила награду за командный турнир на Олимпиаде-2020 в Токио. К примеру, олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде, канадская фигуристка Меган Дюамель раскритиковала в Twitter американское телешоу Today за публикацию, посвященную номеру Валиевой.

"Какое отвратительное оскорбление для фигуристов США, которые уехали с Олимпиады без медалей. Потому что эта фигуристка и ее команда поддержки лгали и жульничали на пути к своему успеху. Today, это совершенно неуважительно", – написала Дюамель.

"Дорогое шоу Today, пожалуйста, уберите это. Это откровенное оскорбление для нашей олимпийской сборной США по фигурному катанию", — написала под публикацией чемпионка мира 1979 года в парном катании Тай Бабилония.

Номер Валиевой заставил почти всех забыть про допинг россиянки:

Напомним, в феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине стало известно, что Валиева провалила допинг-тест. Из-за этого не состоялась церемония награждения по итогам командного турнира, где Камила в составе сборной Олимпийского комитета россии одержала победу, США заняли второе место, Япония – третье.

В апреле путин провел встречу с российскими олимпийцами, где заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что глава кремля подарил спортсменке шелковый платок. В США выразили недовольство близостью российского диктатора с фигуристкой.