Камила Валиева принимала допинг перед Олимпиадой

Всемирное антидопинговое агентство требует от Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать результаты фигуристки. В том числе, и на Олимпийских играх в Пекине.

На Олимпиаде-2022 стало известно, что допинг-проба Валиевой, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили до личного турнира, в котором она стала четвертой, пишет "Чемпионат".

Тем не менее, церемония награждения по итогам командного турнира Игр-2022 до сих пор не состоялась. Российская сборная, в составе которой была Валиева, тогда заняла первое место, однако из-за допинга награды до сих пор никому не вручили. Это немного раздражает представителей сборной США, которые ждут свое законное "золото" уже почти год.

Напомним, что в апреле путин провел встречу с олимпийцами, где заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что президент рф подарил фигуристке шелковый платок.