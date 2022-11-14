Забанити на чотири роки та відібрати "золото"! Суд просять знищити російську фігуристку

Каміла Валієва приймала допінг перед Олімпіадою

Всесвітнє антидопінгове агентство вимагає від Спортивного арбітражного суду дискваліфікувати російську фігуристку Камілу Валієву на чотири роки та анулювати результати фігуристки. У тому числі, і на Олімпійських іграх у Пекіні.

На Олімпіаді-2022 стало відомо, що допінг-проба Валієвої, взята в грудні 2021 року, дала позитивний результат. Попри це Камілу допустили до особистого турніру, в якому вона стала четвертою, пише "Чемпіонат".

Проте церемонія нагородження за підсумками командного турніру Ігор-2022 досі не відбулася. Російська збірна, у складі якої була Валієва, тоді посіла перше місце, проте через допінг нагороди досі нікому не вручили. Це трохи дратує представників збірної США, які чекають на своє законне "золото" вже майже рік.

Нагадаємо, що у квітні путін провів зустріч з олімпійцями, де заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що президент росії подарував фігуристці шовкову хустку.