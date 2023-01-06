"Наш обов’язок – чистити всю російську агентуру": у РНБО відреагували на історію з Ломаченком

Українська влада стежить за спортсменом

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов прокоментував скандал навколо боксера Василя Ломаченка (17-2, 11 КО), який у себе в соцмережах поширив неоднозначні проповіді митрополита УПЦ МП Лонгіна. На відео священник заявляв, що Україна розпочала війну проти українського народу, бога та церкви.

Відповідний коментар Данилів дав в ефірі 24 каналу. Олексій кілька разів наголосив, що українська влада не воює з церквами, проте це не стосується зрадників України, навіть якщо вони одягнені у рясу.

"Якби менше згадували такі прізвища, все б взагалі йшло спокійно і тихо. Можливо, ця людина (Ломаченко – прим. ред.) ходить до церкви.

Я хочу сказати, що ми з церквою не боремося. Ми боремося з тими громадянами, які підтримують рф, які мають сьогодні 111 статтю — за державну зраду.

Ходіть, будь ласка, куди завгодно, моліться будь-кому богу. Нам все одно, людина в рясі, в костюмі Brioni або у спортивному костюмі, якщо вона підтримуватиме росію і відкрито виступатиме з відповідними заявами, така людина матиме клопіт із нашою країною.

Це неприпустимо під час війни і всім потрібно зрозуміти, що це наш обов’язок – чистити, чистити та чистити всю російську агентуру з наших територій.

Ще раз наголошую: ні з якою церквою ми не воюємо.

Ми не маємо завдання воювати з церквою – я маю на увазі інститут, організацію тощо.

Але якщо ті чи інші люди причетні до підтримки країни-агресорки, мають з нею контакти, то нехай скажуть про це вголос, зберуть свої речі та вирушать до росії – що їм тоді тут робити?” – заявив Данілов.

Нагадаємо, через скандальні публікації на Ломаченка ринула велика критика в мережі. Дехто навіть закликав СБУ зайнятися боксером. Проте знайшлися й ті, хто заступився за спортсмена.