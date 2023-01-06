"Наш долг – чистить всю российскую агентуру": в СНБО отреагировали на историю с Ломаченко

Украинские власти следят за спортсменом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов прокомментировал скандал вокруг боксера Василия Ломаченко (17-2, 11 КО), который у себя в соцсетях распространил неоднозначные проповеди митрополита УПЦ МП Лонгина. На видео священник заявлял, что Украина начала войну против украинского народа, бога и церкви.

Соответствующий комментарий Данилов дал в эфире 24 канала. Алексей несколько раз подчеркнул, что украинские власти не воюют с церквями, однако это не касается предателей Украины, даже если они одеты в рясу.

"Если бы меньше упоминали такие фамилии, все бы вообще шло спокойно и тихо. Возможно, этот человек (Ломаченко – прим. Ред.) ходит в церковь.

Я хочу сказать, что мы с церковью не боремся. Мы боремся с теми гражданами, которые поддерживают рф, которые имеют сегодня 111-ю статью – за государственную измену.

Ходите, пожалуйста, куда угодно, молитесь какому угодно богу. Нам все равно, человек в рясе, в костюме Brioni или в спортивном костюме, если он будет поддерживать россию и будет открыто выступать с соответствующими заявлениями, такой человек будет иметь хлопоты с нашей страной.

Это недопустимо во время войны и всем нужно понять, что это наш долг – чистить, чистить и чистить всю российскую агентуру с наших территорий.

Еще раз подчеркиваю: ни с какой церковью мы не воюем.

У нас нет задачи воевать с церковью – я имею в виду институт, организацию и т.д.

Но если те или иные люди причастны к поддержке страны-агрессорки, имеют с ней контакты, то пусть скажут об этом вслух, соберут свои вещи и отправятся в россию – что им тогда здесь делать?" — заявил Данилов.

Напомним, из-за скандальных публикаций на Ломаченко хлынула большая критика в сети. Некоторые даже призвали СБУ заняться боксером. Тем не менее нашлись и те, кто заступился за спортсмена.