Это крышка гроба: российский спортсмен честно сказал о санкциях

Михаил Назарычев признался, что у фигуристов нет перспектив

Российский фигурист Михаил Назарычев на юниорском чемпионате мира-2020 выиграл бронзовую медаль в парном катании. Сейчас он как раз бы мог выступать на взрослых турнирах. Но из-за санкций сидит дома. Ранее фаворитка путина почти замяла допинг-скандал.

Назарычев честно высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

"Это плохо. Сейчас федерация пытается сделать все возможное, чтобы три первых места в каждой дисциплине не сменили гражданство. Поэтому они организовывают какие-то внутренние старты, пытаясь компенсировать отсутствие международных соревнований.

Но глобально смысла в этом нет. Да, ты заработаешь кучу денег, но ты не оставишь след в мировом фигурном катании, не сможешь показать всему миру свои программы. В плане карьерного роста — это все, крышка гроба. В плане просто посидеть и заработать деньги — это отличный вариант", — цитирует Назарычева sports.ru.

Напомним, в феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине стало известно, что Валиева провалила допинг-тест. Из-за этого не состоялась церемония награждения по итогам командного турнира, где Камила в составе сборной Олимпийского комитета россии одержала победу, США заняли второе место, Япония – третье.