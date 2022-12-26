Чортові комуняки! Блекаут не зміг зупинити бійку хокеїстів СРСР та Канади (відео)

Обидві команди вигнали з чемпіонату світу

У понеділок, 26 грудня, стартує молодіжний чемпіонат світу з хокею. Турнір мав пройти в hосії, але агресорам не місце у спорті. Тому ЧС перенесли до Канади.

Молодіжний чемпіонат світу — це своєрідний ярмарок талантів. На нього приїжджають скаути з НХЛ подивитися найсильніших гравців світу. Турнір за напруженням та інтригою нічим не поступається дорослому чемпіонату світу. Але були в його історії і скандальні часи.

"Вибили тобі око — встав його на місце"

У 1987 році на молодіжному чемпіонаті світу в Чехословаччині відбулася одна з найганебніших подій в історії хокею. Масова бійка радянських та канадських хокеїстів.

Турнірні розклади були такими, що Канаді для золотих медалей потрібно було перемагати з різницею п’ять шайб. Збірна СРСР провалила турнір та ні на що не претендувала.

Перед матчем до радянської роздягальні зайшов легендарний тренер Анатолій Тарасов і "зарядив" хокеїстів: "Можна програти чемпіонат світу, але канадців треба перемогти обов’язково! Вибили тобі око — встав його на місце та біжи за канадцем".

"І коли ми вийшли на лід, ми були готові до війни", — згадував учасник того матчу Олександр Гальченюк.

"На розкатці ми кричали їм: "Ідіть у дупу, чортові комуняки!" — це вже слова канадця Шона Сімпсона...

Загалом бійки було не уникнути. І у другому періоді команди пішли стінка на стінку. Ні судді, ні представники команд, ні поліція, що прибула, не змогли зупинити хокеїстів. На арені навіть вимкнули світло. Але це слабко допомогло. Бійка закінчилася, лише коли хокеїсти втомилися бити один одного.

Повний матч СРСР – Канада

Бійка у матчі

Додому під конвоєм

Рішення організаторів чемпіонату світу було миттєвим. У роздягальні командам дали півгодини, щоб зібрати речі та під конвоєм розвезли готелями. А вранці — в аеропорт та додому.

Обидві збірні були дискваліфіковані, "золото" дісталося Фінляндії. Канадці досі впевнені, що це було головною метою СРСР — за будь-яку ціну не дати їм стати чемпіонами.

Після матчу Міжнародна федерація хокею дискваліфікувала всіх хокеїстів на 18 місяців, а тренерів команд — на 3 роки.

Пізніше дискваліфікацію було зменшено до шести місяців, і наприкінці 1988 року багато учасників тих подій зустрілися знову. На чемпіонаті світу в Москві "золото" виграла Канада, а збірна СРСР — "срібло".