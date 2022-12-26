Чертовы коммуняки! Блэкаут не смог остановить драку хоккеистов СССР и Канады (видео)
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Обе команды выгнали с чемпионата мира
В понедельник, 26 декабря, стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. Турнир должен был пройти в россии, но агрессорам не место в спорте. Поэтому ЧМ перенесли в Канаду.
Молодежный чемпионат мира — это своеобразная ярмарка талантов. На него приезжают скауты с НХЛ посмотреть сильнейших игроков мира. Турнир по накалу и интриге ничем не уступает взрослому чемпионату мира. Но были в его истории и скандальные времена.
"Выбили тебе глаз – вставь его на место"
В 1987 году на молодежном чемпионате мире в Чехословакии произошло одно из самых позорных событий в истории хоккея. Массовая драка советских и канадских хоккеистов.
Турнирные расклады были таковы, что Канаде для золотых медалей нужно было побеждать с разницей в пять шайб. Сборная СССР провалила турнир и ни на что не претендовала.
Перед матчем в советскую раздевалку зашел легендарный тренер Анатолий Тарасов и "зарядил" хоккеистов: "Можно проиграть чемпионат мира, но канадцев надо победить обязательно! Выбили тебе глаз – вставь его на место и беги за канадцем".
"И когда мы вышли на лед, мы были готовы к войне", – вспоминал участник того матча Александр Гальченюк.
"На раскатке мы орали им: "Идите в задницу, чертовы коммуняки!" – это уже слова канадца Шона Симпсона…
В общем, драки было не миновать. И во втором периоде команды пошли стенка на стенку. Ни судьи, ни представители команд, ни прибывшая полиция не смогли остановить хоккеистов. На арене даже выключили свет. Но и это слабо помогло. Драка закончилось, лишь когда хоккеисты устали бить друг друга.
Полный матч СССР – Канада
Драка в матче
Домой под конвоем
Решение организаторов чемпионата мира было моментальным. В раздевалке командам дали полчаса, чтобы собрать вещи и под конвоем развезли по отелям. А утром – в аэропорт и домой.
Обе сборные были дисквалифицированы, "золото" досталось Финляндии. Канадцы до сих пор уверены, что это и было главной целью СССР — любой ценой не дать им стать чемпионами.
После матча Международная федерация хоккея дисквалифицировала всех хоккеистов на 18 месяцев, а тренеров команд — на 3 года.
Позже дисквалификация была уменьшена до шести месяцев, и в конце 1988 года многие участники тех событий встретились снова. На чемпионате мира в Москве "золото" выиграла Канада, а сборная СССР — "серебро".