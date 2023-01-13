"Шахтеру" не удалось обыграть ФИФА: Горняков приравняли к российским клубам

Донецкий клуб проиграл судебное разбирательство

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение по иску "Шахтера" против Международной федерации футбола (ФИФА), президент которой оконфузился на похоронах Пеле.

Дончане проиграли в суде. Таким образом, "Горняки" не получат 50 миллионов евро компенсации из-за введения новых правил о приостановлении контрактов легионеров. Об этом сообщает официальный сайт CAS.

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину ФИФА внедрило правило для украинских и российских команд — легионеры в одностороннем порядке получили право на приостановку контрактов. Дончане в итоге потеряли 12 легионеров, в команде остался только форвард Лассина Траоре.

Кроме "Шахтера", на ФИФА из-за этого правила, которое было продлено до 30 июня 2023 года, подали в суд 8 российских клубов. CAS отказал и "Шахтеру", и представителям страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" зимой может приобрести вратаря сборной Украины. При этом Горняки не спешат продавать своего лидера Михаила Мудрика, повесив на игрока космический ценник. Сам футболист очень хочет уйти, из-за чего в сети даже появились мемы.