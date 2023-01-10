Луческу пригласил в команду Тайсона: звезда "Шахтера" возвращается в Европу

Бразилец продолжит карьеру в Греции

Бывший полузащитник "Металлиста" и "Шахтера" Тайсон нашел себе новую команду. Футболист возвращается из Бразилии в Европу. Ранее игрок сборной Украины Руслан Малиновский подписал контракт с "Марселем".

34-летний Тайсон перейдет в греческий ПАОК, пишет UA-football. Футболист согласовал договор с греческим клубом до лета 2024 года.

Последние два сезона Тайсон провел в бразильском "Интернасьонале", за который сыграл 51 матч и забил 5 голов.

Интересно, что ПАОК тренирует Разван Луческу. Это сын главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу, под руководством которого Тайсон играл за "Шахтер".

Тайсон в 2013 году перешел из "Интернасьоналя" в харьковский "Металлист", с которым дважды становился бронзовым призером УПЛ. Далее восемь лет выступал за "Шахтер". С донецким клубом он шесть раз становился чемпионом Украины и пять раз выиграл Кубок Украины.

Напомним, что герой финала Лиги чемпионов в Киеве завершил карьеру в 33 года. Футболист напоследок выиграл титул в США. Ранее сообщалось, "Реал" может отпустить украинского вратаря Андрея Лунина в аренду.