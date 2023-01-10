Луческу запросив до команди Тайсона: зірка "Шахтаря" повертається до Європи

Бразилець продовжить кар’єру у Греції

Колишній півзахисник "Металіста" та "Шахтаря" Тайсон знайшов собі нову команду. Футболіст повертається із Бразилії до Європи. Раніше гравець збірної України Руслан Маліновський підписав контракт із "Марселем".

34-річний Тайсон перейде до грецького ПАОК, пише UA-football. Футболіст погодив договір із грецьким клубом до літа 2024 року.

Останні два сезони Тайсон провів у бразильському "Інтернасьоналі", за який зіграв 51 матч та забив 5 голів.

Цікаво, що ПАОК тренує Разван Луческу. Це син головного тренера київського "Динамо" Мірчі Луческу, під керівництвом якого Тайсон грав за "Шахтар".

Тайсон у 2013 році перейшов з "Інтернасьоналю" до харківського "Металіста", з яким двічі ставав бронзовим призером УПЛ. Далі вісім років виступав за "Шахтар". З донецьким клубом він шість разів ставав чемпіоном України та п’ять разів виграв Кубок України.

Нагадаємо, що герой фіналу Ліги чемпіонів у Києві завершив кар’єру у 33 роки. Футболіст насамкінець виграв титул у США. Раніше повідомлялося, що "Реал" може відпустити українського воротаря Андрія Луніна в оренду.