"Шахтер" готов купить вратаря сборной Украины: сумма вас удивит

Горняки могут подписать еще одного вратаря сборной Украины

Донецкий "Шахтер", который не хочет расставаться с Михаилом Мудриком, похоже провернет большой трансфер внутри Украиской премьер-лиги (УПЛ).

Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в выпуске ТаТоТаке за 9 января. По его информации Горняки хотят приобрести 23-летнего вратаря полтавской "Ворсклы" Дмитрия Ризныка.

Таким образом, дончане, похоже, попытаются заменить своего 21-летнего кипера Анатолия Трубина, который, возможно, перейдет в европейский клуб. Спиваковский отметил, что Шахтер охотился за Ризныком еще в прошлом году, тогда "Ворскла" оценила своего вратаря в 4 млн евро. Сейчас клубы могут сойтись на сумме в 3 млн евро (около 120 млн гривен).

В текущем сезоне Ризнык провел 17 матчей за "Ворсклу", пропустил 24 гола и 4 раза отыграл "на ноль". Трубин в кампании 2022/23 провел 18 игр, в которых пропустил 21 гол и 5 раз оставлял свои ворота "сухими". Оба вратаря являются игроками национальной сборной Украины.

Напомним, "Шахтер" отказался продавать Мудрика в "Арсенал" за 70 млн евро. Из-за этого многие журналисты считают, что дончане держат игрока в "заложниках".