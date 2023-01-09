"Шахтар" готовий купити воротаря збірної України: сума вас здивує

"Гірники" можуть підписати ще одного воротаря збірної України

Донецький "Шахтар", який не хоче розлучатися з Михайлом Мудриком, схоже проверне великий трансфер усередині української прем’єр-ліги (УПЛ).

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у випуску ТаТоТаку за 9 січня. За його інформацією Гірники хочуть придбати 23-річного воротаря полтавської "Ворскли" Дмитра Різника.

Таким чином, донеччани, схоже, спробують замінити свого 21-річного кіпера Анатолія Трубіна, який, можливо, перейде до європейського клубу. Співаковський зазначив, що Шахтар полював на Різника ще минулого року, тоді "Ворскла" оцінила свого воротаря в 4 млн євро. Зараз клуби можуть зійтися на сумі 3 млн євро (близько 120 млн гривень).

У поточному сезоні Різник провів 17 матчів за "Ворсклу", пропустив 24 голи та 4 рази відіграв "на нуль". Трубін у кампанії 2022/23 провів 18 ігор, у яких пропустив 21 гол та 5 разів залишав свої ворота "сухими". Обидва воротарі є гравцями національної збірної України.

Нагадаємо, "Шахтар" відмовився продавати Мудрика до "Арсеналу" за 70 млн євро. Через це багато журналістів вважають, що донеччани тримають гравця в "заручниках".