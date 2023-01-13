"Шахтарю" не вдалося обіграти ФІФА: Гірників прирівняли до російських клубів

Донецький клуб програв судовий розгляд

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) ухвалив рішення за позовом "Шахтаря" проти Міжнародної федерації футболу (ФІФА), президент якої сконфузився на похороні Пеле.

Донеччани програли у суді. Таким чином, "Гірники" не отримають 50 мільйонів євро компенсації через запровадження нових правил щодо припинення контрактів легіонерів. Про це повідомляє офіційний сайт CAS.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ФІФА запровадило правило для українських та російських команд — легіонери в односторонньому порядку отримали право на припинення контрактів. Донеччани в результаті втратили 12 легіонерів, у команді залишився лише форвард Лассіна Траоре.

Крім "Шахтаря", на ФІФА через це правило, яке було продовжено до 30 червня 2023 року, подали до суду 8 російських клубів. CAS відмовив і "Шахтарю", і представникам країни-агресора.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" узимку може придбати воротаря збірної України. При цьому Гірники не поспішають продавати свого лідера Михайла Мудрика, повісивши на гравця космічний цінник. Сам футболіст дуже хоче піти, через що в мережі навіть з’явилися меми.