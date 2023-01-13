"Великий талант!": "Шахтар" провернув перший трансфер у новому році (відео)

Футболіст грає на позиції Даріо Срни

У п’ятницю, 13 січня, у Туреччині відбулася презентація першого зимового новачка "Шахтаря" Георгія Гочолейшвілі. Трансфер відбувся на тлі програної Гірниками справи проти ФІФА.

Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу. 21-річний Гочолейшвілі гратиме у "Шахтарі" під номером 13, контракт правого захисника з командою розрахований на 5 років.

Директор із футболу "Шахтаря" Даріо Срна вручив грузинському захиснику іменну футболку, а також назвав футболіста "великим талантом". Георгій вже встиг дати перший коментар у новому клубі.

"Знаю, що "Шахтар" — дуже амбітна команда, яка грає в Лізі чемпіонів і завжди ставить собі найвищі цілі. Хочу стати частиною цієї команди й досягти з "Шахтарем" великих успіхів", — заявив Гочолейшвілі.

Для Гочолейшвілі "Шахтар" став другим клубом на професійній арені. Раніше захисник виступав за ФК "Сабуртало", з яким він виграв Кубок Грузії. Окрім того, футболіст зіграв 1 матч за національну команду. Цього сезону Георгій провів 7 матчів на найвищому рівні, голевими діями не відзначався.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" зацікавлений у підписанні воротаря збірної України. Нагадаємо, "Гірники" досі намагаються продати Михайла Мудрика за рекордну суму.