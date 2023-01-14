Мудрик переходит в бывший клуб Андрея Шевченко на зарплату 7,5 млн евро в год

"Шахтер" и "Челси" согласовали трансфер

Эпопея с переходом Михаила Мудрика в чемпионат Англии подошла к концу. Футболист очень хотел в "Арсенал", но продолжит карьеру в "Челси". Донецкий и английский клубы намекнули в соцсетях, что вопрос закрыт.

В Twitter "Шахтера" появилось сообщение, что президент клуба Ринат Ахметов и совладелец "Челси" Бехдад Эгбали обсудили переход Михаила Мудрика. Стороны очень близки к трансферу футболиста. Ранее "горняки" никогда преждевременно не делали таких сообщений.

А "Челси" в Instagram добавил ссылку на профайл футболиста в соцсетях.

Известный инсайдер Николо Скира написал в Twitter, что Мудрик перейдет в "Челси" за 100+ млн евро с учетом бонусов. Зарплата 22-летнего украинского вингера составит 7,5 млн евро в год. Контракт будет подписан до 2030 года.

Кстати, за "Челси" в свое время играл Андрей Шевченко. И многие эксперты считают, что то был худший трансфер в истории английского клуба.

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко считает, что "Шахтер" держит в рабстве Мудрика. А фанаты "Арсенала" даже запустили мем — Мудрик в клетке — и сопроводили его хештегом #freemudryk (освободите Мудрика). Футболист лайкнул это сообщение в соцсетях.

Естественно, что Михаил хотел бы играть в "Арсенале", который сейчас лидируе в английской Премьер-лиге. А вот "Челси" идет на десятом месте в АПЛ и шансов попасть в Лиге чемпионов практически нет.

Также сообщалось, что Мудрик уже может находиться в Лондоне. Это стало известно после "расследования" фанатов "Арсенала".