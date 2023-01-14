Мудрик переходить до колишнього клубу Андрія Шевченка на зарплату 7,5 млн євро на рік

"Шахтар" та "Челсі" погодили трансфер

Епопея з переходом Михайла Мудрика до чемпіонату Англії добігла кінця. Футболіст дуже хотів до "Арсеналу", але продовжить кар’єру в "Челсі". Донецький та англійський клуби натякнули у соцмережах, що питання закрите.

У Twitter "Шахтаря" з’явилося повідомлення, що президент клубу Рінат Ахметов та співвласник "Челсі" Бехдад Егбалі обговорили перехід Михайла Мудрика. Сторони дуже близькі до трансферу футболіста. Раніше "гірники" ніколи передчасно не робили таких повідомлень.

А "Челсі" в Instagram додав посилання на профайл футболіста у соцмережах.

Відомий інсайдер Ніколо Скіра написав у Twitter, що Мудрік перейде до "Челсі" за 100+ млн євро з урахуванням бонусів. Зарплата 22-річного українського вінгера складе 7,5 млн євро на рік. Контракт буде підписано до 2030 року.

До речі, за "Челсі" свого часу грав Андрій Шевченко. І багато експертів вважають, що це був найгірший трансфер в історії англійського клубу.

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко вважає, що "Шахтар" тримає у рабстві Мудрика. А фанати "Арсеналу" навіть запустили мем — Мудрик у клітці — і супроводили його хештегом #freemudryk (звільніть Мудрика). Футболіст лайкнув це повідомлення у соцмережах.

Звісно, Михайло хотів би грати в "Арсеналі", який зараз лідирує в англійській Прем’єр-лізі. А ось "Челсі" йде на десятому місці в АПЛ і шансів потрапити до Ліги чемпіонів практично немає.

Також повідомлялося, що Мудрик вже може перебувати у Лондоні. Це стало відомо після "розслідування" фанів "Арсеналу".