Трансферная сага завершена: "Шахтер" продал Мудрика за рекордную сумму

Горняки продали футболиста за рекордные 100 млн евро

Вингер "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик, которого сватали во многие европейские клубы, после длительных переговоров перешел в лондонский "Челси".

Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба на своем официальном сайте. Игрок 15 января успешно прошел медосмотр.

"Я так счастлив, что подписал контракт с "Челси". Это большой клуб в фантастической лиге, и это очень привлекательный проект для меня на данном этапе моей карьеры. Я очень рад познакомиться с моими новыми товарищами по команде и с нетерпением жду возможности работать и учиться у Грэма Поттера и его сотрудников", — сказал Мудрик после завершения своего перехода.

Отметим, трансфер Мудрика стал рекордным для Украины. Ранее самой дорогой продажей для украинского клуба был переход Фреда из "Шахтера" в "Манчестер Сити" (59 млн евро) в 2018 году.

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Футбольный инсайдер Фабрицио Романо в Twitter рассказал о деталях перехода. "Шахтер" может получить 100 млн евро от этого трансфера. 70 млн евро Горняки получат гарантировано, а 30 млн евро в виде бонусов. Чтобы принести дополнительные деньги Горнякам, Мудрик с "Челси" должен выиграть АПЛ или Лигу чемпионов в течение 7 лет. Именно на такой срок рассчитано соглашение украинца с лондонцами. Зарплата 22-летнего украинского вингера составит 7,5 млн евро в год.

Добавим, Мудрику пообещали место в старте Синих. Кроме того, он уже успел провести разговор с главным тренером "Челси" Грэмом Поттером.

Напомним, переход Мудрика в "Челси" – принципиальная позиция руководства "Шахтера", которое поставило игроку ультиматум. Сам футболист изначально хотел перейти в "Арсенал". Канониры сделали три официальных предложения по вингеру сборной Украины, но все они не устроили дончан. В какой-то момент игроком заинтересовалось "Челси", которое в итоге согласилось на финансовые требования президента "Шахтера" Рината Ахметова.