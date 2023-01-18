Одноклубник Мудрика показав, як треба тягнути час у футболі (відео)

Затягувати час у напруженій грі – це ціле мистецтво

У матчі 20-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) "Челсі" — "Крістал Пелас" (1:0), у рамках якого відбулася презентація українського футболіста Михайла Мудрика, воротар Синіх Кепа Аррісабалага наочно показав, як треба тягнути час поблизу чужих трибун.

Відповідним відео поділився один із уболівальників "Челсі" Френк Халід Обі у Twitter. На кадрах видно, як воротар заграє з фанатами "Крістал Пелас", які були розміщені позаду його воріт.

В одному з епізодів зустрічі Кепа почав грати з уболівальниками гостей у волейбол — отримуючи м’яч від фанів, Кепа відбивав його назад на трибуни, ця "вистава" відбувалася кілька разів. Таким чином іспанець тягнув час у грі і явно наривався на попередження за неспортивну поведінку, проте рефері ніяк не відреагував на поведінку воротаря.

Зазначимо, "Челсі" здобув мінімальну перемогу над "Крістал Пелас" завдяки влучному пострілу Кая Гаверца в середині другого тайму.

Нагадаємо, за цим поєдинком із трибун спостерігав вінгер збірної України Михайло Мудрик. Українець уже встиг дати перше інтерв’ю як гравець "Челсі". Пізніше ЗМІ розсекретили зарплату українця в англійському суперклубі.