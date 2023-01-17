Трансфер Мудрика зламав ринок футболістів у Європі
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Рекордний для України трансфер вплинув на весь ринок футболістів у Старому Світі
Донецький "Шахтар" продав вінгера збірної України Михайла Мудрика в "Челсі" за 100 млн євро, через що інші клуби відразу підняли ціну на своїх виконавців.
Наприклад, "Барселона" хоче продати правого вінгера Рафінью в лондонський "Арсенал" за суму "вищу за ціну Мудрика". Про це повідомляє журналіст CBS Sports Бен Джейкобс у Twitter.
За інформацією джерела, багато клубів почнуть підвищувати ціну на гравців після трансферу українця, використовуючи ціну Мудрика як орієнтир у переговорах. До речі, торік Каноніри оцінювали Рафінью в 50 млн євро. Повідомляється, що сам бразилець не хоче покидати Барсу.
В Італії також хочуть продавати футболістів за "ціною Мудрика". За інформацією GIFN, "Наполі" після гучного трансферу українця збирається запросити 150 млн євро за нігерійського нападника Віктора Осімхена. 24-річний форвард феєрить у поточному сезоні Серії А, записавши на свій рахунок 12 голів та 4 асисти у 14 матчах вищого дивізіону італійської першості. За інформацією ЗМІ, на нігерійця "полюють" "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" та "Арсенал".
Нагадаємо, Мудрик після трансферу розповів, хто його кумир. До речі, частина грошей за перехід українця до "Челсі" піде на потреби захисників Маріуполя.