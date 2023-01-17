Трансфер Мудрика зламав ринок футболістів у Європі

Рекордний для України трансфер вплинув на весь ринок футболістів у Старому Світі

Донецький "Шахтар" продав вінгера збірної України Михайла Мудрика в "Челсі" за 100 млн євро, через що інші клуби відразу підняли ціну на своїх виконавців.

Наприклад, "Барселона" хоче продати правого вінгера Рафінью в лондонський "Арсенал" за суму "вищу за ціну Мудрика". Про це повідомляє журналіст CBS Sports Бен Джейкобс у Twitter.

За інформацією джерела, багато клубів почнуть підвищувати ціну на гравців після трансферу українця, використовуючи ціну Мудрика як орієнтир у переговорах. До речі, торік Каноніри оцінювали Рафінью в 50 млн євро. Повідомляється, що сам бразилець не хоче покидати Барсу.

В Італії також хочуть продавати футболістів за "ціною Мудрика". За інформацією GIFN, "Наполі" після гучного трансферу українця збирається запросити 150 млн євро за нігерійського нападника Віктора Осімхена. 24-річний форвард феєрить у поточному сезоні Серії А, записавши на свій рахунок 12 голів та 4 асисти у 14 матчах вищого дивізіону італійської першості. За інформацією ЗМІ, на нігерійця "полюють" "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" та "Арсенал".

Осімхен нещодавно допоміг "Наполі" розтопати "Ювентус" у Серії А

Нагадаємо, Мудрик після трансферу розповів, хто його кумир. До речі, частина грошей за перехід українця до "Челсі" піде на потреби захисників Маріуполя.