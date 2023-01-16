Мудрик вибрав клуб, чиї фанати підтримують друга путіна: в Англії обурені трансфером українця

Англійський журналіст здивований вибором українського футболіста

Український півзахисник Михайло Мудрик став гравцем "Челсі". Довгий час футболіст хотів перейти до "Арсеналу", але "Шахтар" мало цікавила думка гравця. Клуб хотів більше заробити на трансфері, а більше давав саме "Челсі".

Відомий британський журналіст Пірс Морган прокоментував трансфер українця до "Челсі":

"Моя остання думка про Мудрика полягає в тому, що трохи дивно спостерігати, як український гравець з таким ентузіазмом фліртує з "Арсеналом", а потім в останню хвилину обирає клуб, уболівальники якого продовжують співати на підтримку одного з найкращих друзів путіна", — написав Морган у Twitter.

Під другом путіна Морган має на увазі Романа Абрамовича. Той довгі роки був власником "Челсі", але через санкції, запроваджені після повномасштабного вторгнення росії в Україну, був змушений продати клуб американському бізнесменові Тодду Боелі.

Нагадаємо, перехід Мудрика до "Челсі" – принципова позиція керівництва "Шахтаря", яке поставило гравцеві ультиматум. Сам футболіст спочатку хотів перейти до "Арсеналу". Каноніри зробили три офіційні пропозиції щодо вінгера збірної України, але всі вони не влаштували донеччан.