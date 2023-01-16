Мудрик выбрал клуб, чьи фанаты поддерживают друга путина: в Англии возмущены трансфером украинца

Английский журналист удивлен выбором украинского футболиста

Украинский полузащитник Михаил Мудрик стал игроком "Челси". Долгое время футболист хотел перейти в "Арсенал", но "Шахтер" мало интересовало мнение игрока. Клуб хотел больше заработать на трансфере, а больше давал именно "Челси".

Известный британский журналист Пирс Морган прокомментировал трансфер украинца в "Челси":

"Моя последняя мысль о Мудрике заключается в том, что немного удивительно наблюдать, как украинский игрок с таким энтузиазмом флиртует с "Арсеналом", а затем в последнюю минуту выбирает клуб, болельщики которого продолжают петь в поддержку одного из лучших друзей путина", — написал Морган в Twitter.

Под другом путина Морган имеет ввиду Романа Абрамовича. Тот долгие годы был владельцем "Челси", но из-за санкций, введенных после полномасштабного вторжения россии в Украину, был вынужден продать клуб американскому бизнесмену Тодду Боэли.

Напомним, переход Мудрика в "Челси" – принципиальная позиция руководства "Шахтера", которое поставило игроку ультиматум. Сам футболист изначально хотел перейти в "Арсенал". Канониры сделали три официальных предложения по вингеру сборной Украины, но все они не устроили дончан.