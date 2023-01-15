Журналист и волонтер Максим Иванов прокомментировал исторический трансфер украинца Михаила Мудрика в "Челси"

Лондонский Челси и донецкий Шахтер официально достигли согласия по трансферу 22-летнего футболиста сборной Украины Михаила Мудрика. Англичане заплатят за талантливого украинца в общей сложности 100 млн евро (70 сразу и 30 бонусами), что делает Мудрика самым дорогим отечественным футболистом в истории. Это событие незаурядно даже для европейского футбола и тем более – для украинского. Давайте разберемся почему именно.

Кто такой Михаил Мудрик?

Утро 3 января 2022 года. Мирный, спокойный Харьков. Календарь подсказывает, что это был понедельник, но воспоминания рисуют совершенно пустые заснеженные улицы. Почти, как сейчас, но по куда более приятному поводу – кто-то сидел в домах, третий день празднуя Новый год, а кто-то с семьями, друзьями, близкими гулял или в парке Горького, или на площади Свободы. Мирный Харьков всегда был городом, где любили как следует что-нибудь отпраздновать.

Я в то утро решил прогуляться на свое любимое место – стадион Металлист. Хорошо, что жил совсем рядом. Прошелся к полям Академии футбола и обратил внимание, что на маленьком поле со стороны "Каравана" (местные любители футбола знают) кто-то играет. Подхожу поближе и не верю глазам – среди ребят в экипировке Металлиста хорошо узнается Михаил Мудрик. Почему в этот момент не верю глазам? Ну вот представьте: заснеженное и промерзшее искусственное поле, сильный холод — выглядит довольно травмоопасно. Ну и среди всего этого Миша Мудрик – уже на тот момент главный актив донецкого "Шахтера".

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