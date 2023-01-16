Трансфер Мудрика допоможе захисникам Маріуполя: "Шахтар" запускає проєкт на мільярд гривень

Рінат Ахметов оголосив про створення проєкту "Серце "Азовсталі"

Донецький "Шахтар" продав півзахисника Михайла Мудрика до лондонського "Челсі" за 100 млн доларів. Це рекордний трансфер в історії українського футболу.

Після чого стало відомо, що 25 млн доларів (близько мільярда гривень) із цього трансферу "Шахтар" витратить на благодійність. Команда допоможе захисникам Маріуполя. Про це йдеться у заяві президента клубу Ріната Ахметова на сайті "Шахтаря".

"Сьогодні я відчуваю подвійні почуття. З одного боку, я радий за Михайла і пишаюся ним. Цей хлопець власним прикладом довів, що неможливе може стати можливим завдяки таланту та праці. Я абсолютно впевнений, що яскравій, гарній грі Михайла аплодуватиме вся Європа.

З іншого боку, я ніколи не приховував, що моя мрія вигравати європейські трофеї. Це означає, що таких гравців, як Мудрик, потрібно запрошувати до нашого клубу, нашого українського чемпіонату і завойовувати з такими гравцями європейські трофеї, а не вболівати за них, навіть коли вони грають у найкращих клубах світу. На жаль, зараз це неможливо, тому що в Україні йде підла, несправедлива війна, розв’язана проти нас російською федерацією. Але я переконаний, що ми переможемо. І зіграємо товариський матч із "Челсі" на "Донбас Арені" в українському Донецьку.

Ми маємо робити все можливе, щоб наблизити цей день.

Саме тому я ухвалив рішення про запуск проєкту "Серце "Азовсталі" — для допомоги захисникам Маріуполя та сім’ям загиблих воїнів. Їхній подвиг не має аналогів у сучасній історії. Саме завдяки їм, їхній жертовності та мужності у стримуванні ворога у перші місяці війни всі ми сьогодні відчуваємо неминучість Перемоги України.

На допомогу нашим воїнам та захисникам, а також їхнім сім’ям сьогодні я виділяю 1 мільярд гривень. Вони спрямовані на різні потреби – від лікування, психологічної допомоги, протезування до реалізації цільових запитів. Для дотримання принципів прозорості буде сформовано професійну, незалежну команду, яка взаємодіятиме із захисниками "Азовсталі", їхніми сім’ями, патронажними службами, волонтерами.

Ми у вічному боргу перед нашими воїнами!" – заявив Ахметов.

Раніше в Англії розкритикували трансфер футболіста. Відомий журналіст Пірс Морган здивований, що українець вибрав клуб, чиї фанати підтримують друга путіна.

Нагадаємо, перехід Мудрика до "Челсі" — принципова позиція керівництва "Шахтаря", яке поставило гравцеві ультиматум. Сам футболіст спочатку хотів перейти до "Арсеналу".