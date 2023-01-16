Трансфер Мудрика поможет защитникам Мариуполя: "Шахтер" запускает проект на миллиард гривен

Ринат Ахметов объявил о создании проекта "Сердце "Азовстали"

Донецкий "Шахтер" продал полузащитника Михаила Мудрика в лондонский "Челси" за 100 млн долларов. Это рекордный трансфер в истории украинского футбола.

После чего стало известно, что 25 млн долларов (около миллиарда гривен) из этого трансфера "Шахтер" потратит на благотворительность. Команда поможет защитникам Мариуполя. Об этом говорится в заявлении президента клуба Рината Ахметова на сайте "Шахтера".

"Сегодня я испытываю двойственные чувства. С одной стороны, я рад за Михаила и горжусь им. Этот парень собственным примером доказал, что невозможное может стать возможным благодаря таланту и труду. Я абсолютно уверен, что яркой, красивой игре Михаила будет аплодировать вся Европа.

С другой стороны, я никогда не скрывал, что моя мечта — выигрывать европейские трофеи. Это значит, что таких игроков, как Мудрик, нужно приглашать в наш клуб, в наш украинский чемпионат и завоевывать с такими игроками европейские трофеи, а не болеть за них, даже когда они играют в лучших клубах мира. К сожалению, сейчас это невозможно, потому что в Украине идет подлая, несправедливая война, развязанная против нас российской федерацией. Но я убежден, что мы победим. И сыграем товарищеский матч с "Челси" на "Донбасс Арене" в украинском Донецке.

Мы должны делать все возможное, чтобы приблизить этот день.

Именно поэтому я принял решение о запуске проекта "Сердце "Азовстали" — для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших воинов. Их подвиг не имеет аналогов в современной истории. Именно благодаря им, их жертвенности и мужеству в сдерживании врага в первые месяцы войны все мы сегодня чувствуем неизбежность Победы Украины.

На помощь нашим воинам и защитникам, а также их семьям сегодня я выделяю 1 миллиард гривен. Они будут направлены на разные потребности – от лечения, психологической помощи, протезирования до реализации целевых запросов. Для соблюдения принципов прозрачности будет сформирована профессиональная, независимая команда, которая будет взаимодействовать с защитниками "Азовстали", их семьями, патронажными службами, волонтерами.

Мы в вечном долгу перед нашими воинами!" — заявил Ахметов.

Ранее в Англии раскритиковали трансфер футболиста. Известный журналист Пирс Морган удивлен, что украинец выбрал клуб, чьи фанаты поддерживают друга путина.

Напомним, переход Мудрика в "Челси" — принципиальная позиция руководства "Шахтера", которое поставило игроку ультиматум. Сам футболист изначально хотел перейти в "Арсенал".