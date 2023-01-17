Трансфер Мудрика сломал рынок футболистов в Европе

Рекордный для Украины трансфер повлиял на весь рынок футболистов в Старом Свете

Донецкий "Шахтер" продал вингера сборной Украины Михаила Мудрика в "Челси" за 100 млн евро, из-за чего другие клубы тут же подняли цену на своих исполнителей.

К примеру, "Барселона" хочет продать правого вингера Рафинью в лондонский "Арсенал" за сумму "выше цены Мудрика". Об этом сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс в Twitter.

По информации источника, многие клубы начнут повышать цену на игроков после трансфера украинца, используя цену Мудрика как ориентир в переговорах. К слову, в прошлом году Канониры оценивали Рафинью в 50 млн евро. Сообщается, что сам бразилец не хочет покидать Барсу.

В Италии также хотят продавать футболистов по "цене Мудрика". По информации GIFN, "Наполи" после громкого трансфера украинца собирается запросить 150 млн евро за нигерийского нападающего Виктора Осимхена. 24-летний форвард блистает в текущем сезоне Серии А, записав на свой счет 12 голов и 4 ассиста в 14 матчах высшего дивизиона итальянского первенства. По информации СМИ, на нигерийца "охотятся" "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Арсенал".

Осимхен недавно помог "Наполи" растопать "Ювентус" в Серии А

Напомним, Мудрик после трансфера рассказал, кто его кумир. К слову, часть денег за переход украинца в "Челси" пойдут на нужды защитников Мариуполя.