Мой кумир — это Роналду: первые слова Мудрика в "Челси"

Новичок лондонского клуба объяснил, как попал в АПЛ

Украинский полузащитник Михаил Мудрик уже осваивается в "Челси". Футболист перешел в лондонский клуб за рекордную сумму для украинского футбола.

После презентации Мудрик дал первое короткое интверью пресс-службе "Челси". Видео появилось в клубном Twitter.

"Я всегда стараюсь помочь команде выигрывать титулы, стараюсь улучшить свою игру.

Мой кумир — это Роналду. Мне нравится его менталитет.

Что означает моя татуировка на шее? Таланта недостаточно. Это значит, что требуется тяжелая работа. Вот почему я попал сюда.

Английская Премьер-лига — очень сильная лига. Здесь каждый матч тяжелый. Я не могу дождаться, чтобы начать играть здесь", — заявил Мудрик.

Ранее в Англии раскритиковали трансфер футболиста. Известный журналист Пирс Морган удивлен, что украинец выбрал клуб, чьи фанаты поддерживают друга путина.

Напомним, переход Мудрика в "Челси" – принципиальная позиция руководства "Шахтера", которое поставило игроку ультиматум. Сам футболист изначально хотел перейти в "Арсенал". Канониры сделали три официальных предложения по вингеру сборной Украины, но все они не устроили дончан.