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Мій кумир — це Роналду: перші слова Мудрика в "Челсі"

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
twitter.com/ChelseaFC Новина оновлена 16 січня 2023, 10:21

Новачок лондонського клубу пояснив, як потрапив до АПЛ

Український півзахисник Михайло Мудрик вже освоюється у "Челсі". Футболіст перейшов до лондонського клубу за рекордну суму для українського футболу.

Після презентації Мудрик дав перше коротке інтвер’ю прес-службі "Челсі". Відео з’явилося у клубному Twitter.

"Я завжди намагаюся допомогти команді вигравати титули, намагаюся покращити свою гру.

Мій кумир — це Роналду. Мені подобається його менталітет.

Що означає моє татуювання на шиї? Таланту недостатньо. Це означає, що потрібна важка робота. Ось чому я потрапив сюди.

Англійська Прем’єр-ліга – дуже сильна ліга. Тут кожен матч тяжкий. Я не можу дочекатися, щоб почати грати тут", — заявив Мудрик.

Раніше в Англії розкритикували трансфер футболіста. Відомий журналіст Пірс Морган здивований, що українець вибрав клуб, чиї фанати підтримують друга путіна.

Нагадаємо, перехід Мудрика до "Челсі" – принципова позиція керівництва "Шахтаря", яке поставило гравцеві ультиматум. Сам футболіст спочатку хотів перейти до "Арсеналу". Каноніри зробили три офіційні пропозиції щодо вінгера збірної України, але всі вони не влаштували донеччан.

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#Футбол #ФК Челсі #Футболіст #Михайло Мудрик