ЗМІ розсекретили космічну зарплату Мудрика у "Челсі"

Українцю ще далеко до зірок Синіх

Новоспечений футболіст "Челсі", вінгер збірної України Михайло Мудрик, який підписав довгостроковий контракт з лондонським клубом, отримуватиме в Британії близько 97 тисяч фунтів (близько 4,5 млн гривень) на тиждень.

Про це повідомляє The Athletic. За інформацією джерела, "Арсенал", який також намагався придбати гравця, був готовий платити Мудрику трохи менше – 87 тисяч фунтів.

Видання зазначає, що зарплата футболіста не була вирішальним фактором під час трансферу. До речі, зарплата гравця в "Челсі" буде набагато більшою, ніж він міг отримувати в "Шахтарі", залишившись у команді. Крім того, джерело розсекретило оклад й інших футболістів лондонців. Зазначається, що Рубен Лофтус-Чік та Каллум Хадсон-Одої отримують у "Челсі" близько 150 і 120 тисяч фунтів на тиждень відповідно, а Рахім Стерлінг — близько 300 тисяч фунтів. Михайло підписав угоду із Синіми до 2030 року.

Раніше повідомлялося, що перехід Мудрика до "Челсі" зламав ринок футболістів у Європі. Клуби, орієнтуючись на суму трансферу українця, підняли ціну на своїх футболістів. Нагадаємо, Михайло вже дав перше інтерв’ю як гравець лондонців.