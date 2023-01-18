СМИ рассекретили космическую зарплату Мудрика в "Челси"

Украинцу еще далеко до звезд Синих

Новоиспеченный футболист "Челси", вингер сборной Украины Михаил Мудрик, подписавший долгосрочный контракт с лондонским клубом, будет получать в Британии около 97 тысяч фунтов (около 4,5 млн гривен) в неделю.

Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, "Арсенал", который также пытался приобрести игрока, был готов платить Мудрику немного меньше — 87 тысяч фунтов.

Издание отмечает, что зарплата футболиста не была решающим фактором при трансфере. К слову, зарплата игрока в "Челси" будет гораздо больше, чем он мог получать в "Шахтере", оставшись в команде. Кроме того, источник рассекретил оклад и других футболистов лондонцев. Отмечается, что Рубен Лофтус-Чик и Каллум Хадсон-Одои получают в "Челси" около 150 и 120 тысяч фунтов в неделю соответственно, а Рахим Стерлинг – около 300 тысяч фунтов. Михаил подписал соглашение с Синими до 2030 года.

Ранее сообщалось, что переход Мудрика в "Челси" сломал рынок футболистов в Европе. Клубы, ориентируясь на сумму трансфера украинца, взвинтили цену на своих футболистов. Напомним, Михаил уже дал первое интервью в качестве игрока лондонцев.