Одноклубник Мудрика показал, как надо тянуть время в футболе (видео)

Затягивать время в напряженной игре — это целое искусство

В матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Челси" — "Кристал Пэлас" (1:0), в рамках которого состоялась презентация украинского футболиста Михаила Мудрика, вратарь Синих Кепа Аррисабалага наглядно показал, как надо тянуть время вблизи чужих трибун.

Соответствующим видео поделился один из болельщиков "Челси" Фрэнк Халид Оби в Twitter. На кадрах видно, как вратарь заигрывает с фанатами "Кристал Пэлас", которые били размещены позади его ворот.

В одном из эпизодов встречи Кепа начал играть с болельщиками гостей в волейбол — получая мяч от фанов, Кепа отбивал его назад на трибуны, это действие происходило несколько раз. Таким образом испанец тянул время в игре и явно нарывался на предупреждение за неспортивное поведение, однако рефери никак не отреагировал на поведение вратаря.

Отметим, "Челси" добыл минимальную победу над "Кристал Пэлас" благодаря точному выстрелу Кая Хаверца в середине второго тайма.

Напомним, за данным поединком с трибун наблюдал вингер сборной Украины Михаил Мудрик. Украинец уже успел дать первое интервью в качестве игрока "Челси". Позднее СМИ рассекретили зарплату украинца в английском суперклубе.