Бизнесмен заплатил космические деньги ради встречи с Месси и Роналду

Футболисты сыграют друг с другом в товарищеском матче

В четверг, 19 января, в Саудовской Аравии состоится товарищеский матч "Пари Сен-Жермен" и сборной, составленной из лучших игроков саудовских команд – "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля". В "Аль-Наср" недавно перешел Криштиану Роналду.

Возможность посмотреть противостояние Роналду и форварда "ПСЖ" Лионеля Месси, а потом пообщаться с футболистами, была разыграна на аукционе.

VIP-билет получил саудовский бизнесмен Мушраф аль-Гамди, который занимается недвижимостью. Он заплатил за "золотой пропуск" около 2,4 млн евро, сообщает L'Equipe.

Мушраф аль-Гамди посмотрит матч в VIP-зоне, а потом в раздевалке пообщается с Месси и Роналду.

Ранее рекламный снимок, на котором Криштиану Роналду и Лионель Месси играют в шахматы стал самым популярным за всю историю Instagram. Многих заинтересовала шахматная позиция на доске: кто побеждает? Секрет раскрыл чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен. Ведь именно его партию воспроизвели Роналду и Месси.

Напомним, во время презентации в "Аль-Насре" с Роналду приключился конфуз. Португалец заявил, что приехал в Африку, а не в Саудовскую Аравию.