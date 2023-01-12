Шейхи помогут Месси побить рекорд Роналду: сумасшедший контракт готов

"Аль-Хилаль" зовет чемпиона мира в Саудовскую Аравию

Переход Криштиану Роналду в "Аль-Наср" стал самым громким трансферным событием этого сезона. Переплюнуть его в Европе никто на решится. А вот в Саудовской Аравии — легко. Главный соперник "Аль-Насра" в местном чемпионате готовит невообразимый контракт для Лионеля Месси.

Как пишет Mundo Deportivo, "Аль-Хилаль" хочет подписать нападающего "Пари Сен-Жермен" и будет готов предложить зарплату 300 миллионов долларов в год.

Контракт Лионеля Месси с его нынешним клубом рассчитан до конца этого сезона. "ПСЖ" ведет переговоры о его продлении.

В Саудовской Аравии рассчитывают, что подписание двух игроков такого масштаба значительно повысит интерес к лиге, а это, в свою очередь, увеличит шансы страны принять ЧМ-2030. Ранее была информация, что Роналду получит 200 млн долларов, если поможет Саудовской Аравии выиграть борьбу за ЧМ-2030.

Напомним, что Лионель Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира по футболе. Аргентинцы проиграли на ЧМ-2022 один матч — Саудовской Аравии. После чего местные фаны высмеяли Месси.