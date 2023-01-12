Шейхи допоможуть Мессі побити рекорд Роналду: божевільний контракт готовий

"Аль-Хілаль" кличе чемпіона світу до Саудівської Аравії

Перехід Кріштіану Роналду до "Аль-Насру" став найгучнішою трансферною подією цього сезону. Переплюнути його в Європі ніхто не наважиться. А ось у Саудівській Аравії – легко. Головний суперник "Аль-Насра" у місцевому чемпіонаті готує неймовірний контракт для Ліонеля Мессі.

Як пише Mundo Deportivo, "Аль-Хілаль" хоче підписати нападаючого "Парі Сен-Жермен" і буде готовий запропонувати зарплату 300 мільйонів доларів на рік.

Контракт Ліонеля Мессі із його нинішнім клубом розрахований до кінця цього сезону. "ПСЖ" веде переговори щодо його продовження.

У Саудівській Аравії розраховують, що підписання двох гравців такого масштабу значно підвищить інтерес до ліги, а це, у свою чергу, збільшить шанси країни прийняти ЧС-2030. Раніше була інформація, що Роналду отримає 200 млн доларів, якщо допоможе Саудівській Аравії виграти боротьбу за ЧС-2030.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі разом із збірною Аргентини виграв чемпіонат світу з футболу. Аргентинці програли на ЧС-2022 один матч — Саудівській Аравії. Після чого місцеві фани висміяли Мессі.