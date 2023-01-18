Бізнесмен заплатив космічні гроші заради зустрічі з Мессі та Роналду

Футболісти зіграють один з одним у товариському матчі

У четвер, 19 січня, в Саудівській Аравії відбудеться товариський матч "Парі Сен-Жермен" та збірної, складеної з найкращих гравців саудівських команд — "Аль-Насра" та "Аль-Хіляля". У "Аль-Наср" нещодавно перейшов Кріштіану Роналду.

Можливість подивитися протистояння Роналду та форварда "ПСЖ" Ліонеля Мессі, а потім поспілкуватися з футболістами, була розіграна на аукціоні.

VIP-квиток отримав саудівський бізнесмен Мушраф аль-Гамді, який займається нерухомістю. Він заплатив за "золоту перепустку" близько 2,4 млн євро, повідомляє L’Equipe.

Мушраф аль-Гамді подивиться матч у VIP-зоні, а потім у роздягальні поспілкується з Мессі та Роналду.

Раніше рекламний знімок, на якому Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі грають у шахи став найпопулярнішим за всю історію Instagram. Багатьох зацікавила шахова позиція на дошці: хто перемагає? Секрет розкрив чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен. Адже саме його партію відтворили Роналду та Мессі.

Нагадаємо, під час презентації в "Аль-Насрі" з Роналду стався конфуз. Португалець заявив, що приїхав до Африки, а не до Саудівської Аравії.