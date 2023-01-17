"Легальная возможность и помогать, и выезжать": лидер "Динамо" выехал из Украины в качестве волонтера

Футболист легально пересекал границу

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков, который подписал контракт с испанской "Жироной", выехал из Украины благодаря системе "Шлях" — программы, с помощью которой мужчины призывного возраста могут пересекать границу, если они перевозят гуманитарные или медицинские грузы.

Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский на Youtube-канале "ТаТоТаке". По его информации спортсмен сумел выехать из Украины благодаря тому, что является владельцем благотворительного фонда. Журналист отметил, что фонд настоящий и действительно работает.

"Цыганков с 29 октября является основателем и единственным конечным бенефициаром БО "Благотворительный фонд Виктора Цыганкова". Он зарегистрирован во Львове. Компания работает по КВЭД 88.99: оказание социальной помощи. Он реально привозит генераторы, это настоящий фонд, который делает что-то в благотворительном поле", – рассказал Спиваковский.

Комментатор Роберто Моралес подчеркнул, что это "легальная возможность и помогать и выезжать".

Сюжет про Цыганкова смотреть с 26:20

Напомним, изначально планировалось, что Цыганков уйдет в "Жирону" бесплатно по окончании сезона 2022/23, однако испанский клуб решил выкупить игрока уже в январе за 5 млн евро. Кроме того, "Динамо" получит процент от следующей продажи футболиста. Ранее журналист Игорь Бурбас рассказал некоторые подробности трансфера украинца в испанский клуб.